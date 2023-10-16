Напередодні стало відомо, що прокуратура Турина відкрила справу проти футболістів збірної Італії Ніколо Дзаньоло та Сандро Тоналі, які підозрюються у порушенні правил ставок для спортсменів. За останньою інформацією, для півзахисника Ньюкасла наслідки можуть бути особиво кепськими.

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Тоналі готовий лікуватися від лудоманії

Повідомляється, що Тоналі загрожує тривала дискваліфікація. Потенційний термін відсторонення футболіста, який влітку став одним з найдорожчих трансферів у історії Мілана, складає 3 роки та може збільшитися до 5, якщо буде доведено, що він робив ставки на матчі своєї команди.

У разі тісної співпраці 23-річного футболіста з прокуратурою термін відсторонення може бути скорочений. Півзахисник уже заявив, що готовий йти на контакт та надати слідству всі необхідні матеріали, також Сандро погодився пройти курс лікування від лудоманії.

При цьому зазначається, що Федерація футболу Італії хоче зробити цю справу показовою та якомога жорсткіше покарати всіх учасників скандалу, щоб молодь не брала з них приклад.

Довідка. Сандро Тоналі влітку 2023 року став гравцем англійського Ньюкасла. До цього 3 роки провів у складі Мілана, за який хотів провести всю кар'єру. Проте керівництво в ультимативній формі заявило Сандро, що тому треба піти, адже клуб має фінансові проблеми. У результаті він став найдорожчим трансфером в історії Мілана (з урахуванням бонусів).