Колишня зірка Барселони та Інтера Самюель Ето'о знову потрапив до епіцентру скандалу. До всіх проблем, які він уже має із правосуддям, додалися ще й розмови про договірні матчі.

Лише за останній місяць легендарний камерунець отримав декілька звинувачень у правопорушеннях різного рівня. Його донька має до нього претензії через несплату аліментів та бажає його ув'язнення, а колишній віцепрезидент Федерації футболу Камеруну закинув Ето'о звинувачення щодо булінгу нового голкіпера Манчестер Юнайтед, переслідувань та маніпуляцій цілою країною.

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Нові проблеми ексзірки Барселони

І ось вже третій скандал за липень. Президент ФФК Самюель Ето'о підозрюється в організації договірних матчів. У мережі з'явився аудіозапис розмови найкращого бомбардира в історії збірної Камеруну з президентом клубу Вікторія Юнайтед. На ньому Ето'о стверджує, що він зацікавлений у підвищенні у класі команди співрозмовника:

"Клуб має піднятися до першого дивізіону. Це наша мета, в цьому зацікавлена Федерація. Нас четверо: я, ти і ще двоє людей. Вікторія Юнайтед підніметься в класі".

Зазначається, що розмова відбулася ще в січні, але публічний витік стався лише зараз. На момент розмови Вікторія Юнайтед виступала у другому дивізіоні чемпіонату Камеруну. За результатами сезону клуб підвищився у класі.

Сам Ето'о спростовує інформацію про причетність до організації договірних матчів.

Я зателефонував президенту Асоціації арбітрів і сказав йому: "Обережно! Цей джентльмен вкладає багато грошей у футбол, ми не можемо дозволити суддям "вбивати" людину, яка хоче лише того, щоб його команда була однією з найкращих у чемпіонаті,

– сказав Самюель.

Дуже багато відмазок є у камерунця, проте дивлячись на регулярність виникнення проблем, які останнім часом оточують Ето'о, є підозра, що йому треба щось змінювати у цьому житті.

. Ето'о після успішних періодів у Барселоні та Інтері відіграв 2 сезони за Анжі, після чого його кар'єра пішла на спад.