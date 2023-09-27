Колишня зірка світового футболу Самюель Ето'О не надто переймається війною в Україні. Підтвердженням цього стане його візит до столиці країни-терориста.

12 жовтня в Москві відбудеться товариський матч між збірними Росії та Камеруну. Президент Федерації футболу Камеруну (ФФК) Самюель Ето'О планує відвідати цей поєдинок, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Скандальний форвард обрав гроші, а не честь

Цю інформацію підтвердив генеральний секретар ФФК Блез Джунан.

Самюель Ето'О відвідає товариський матч нашої команди у Москві. Пан президент буде радий повернутися до Росії та подивитися на перемогу збірної Камеруну, адже вони виграють, чи не так, ха-ха? Ми добре знаємо наших футболістів і повністю впевнені у їхніх силах,

– цитують слова Джунана російські ЗМІ.

Нагадаємо, що 5 серпня легендарний африканський форвард взяв участь у благодійному матчі Game4Ukraine, організованому Шевченком та Зінченком у Лондоні. На початку поєдинку учасники події вшанували пам'ять всіх жертв російської агресії. Всі зібрані гроші пішли на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області, який зруйнували російські терористи. Проте вся ця інформація пройшла повз вуха Ето'О.

Очевидно, що гроші, які пообіцяли в Росії за матч зі збірною Камеруну, важливіші за моральні принципи. Хоча, можливо, сподіватися на якісь принципи у випадку з Ето'О це речі несумісні.

Камерунський нападник постійно мав проблеми із законом. Скандали супроводжували його ігрову кар'єру. Тож взагалі було дивно бачити Ето'О серед учасників матчу Game4Ukraine. Цілком ймовірно, що гучне ім'я ексзірки Барселони, Інтера, Челсі та низки інших європейських клубів, змусило організаторів матчу на підтримку України закрити очі на зашквари форварда.