Вже до 15-ї хвилини матчу рахунок був 2:0 на користь бразильської збірної. Швидкі голи у свій актив записали Вінісіус Жуніор та Неймар, який повернувся на футбольне поле після травми кісточки.

Детальніше про гру Свято танцю: Бразилія знищує Південну Корею та виходить у чвертьфінал

Шалена радість бразильців

Ще до перерви м'яч двічі побував у сітці воріт Південної Кореї. На 29-й хвилині Рішарлісон зробив рахунок на табло 3:0, а вже через сім хвилин Пакета добив корейців четвертим голом у їх ворота 4:0.

До святкування третього м'яча від "пентакампеоне" доєднався й головний тренер команди Тіте. Команда створила коло, у якому наставник спробував повторити цікавий танець Рішарлісона, яким він святкує свої голи. Обидва махали ліктями наче птахи, притоптуючи при цьому ногою по футбольному полю.

Рухи Тіте виглядали доволі кумедно.

Тіте станцював після голу Бразилії: дивіться відео

Os gringos reclamando do tite dançando pois agora eu quero que ele dance mais grave até TikTok

pic.twitter.com/j2g7eBc8v0 — Viúva. (@badviuv) December 5, 2022

Південна Корея спромоглась забити бодай гол престижу. У підсумку – 4:1, розгромна перемога Бразилії.

У чвертьфіналі ЧС-2022 на команду Тіте чекає зустріч проти Хорватії. Поєдинок відбудеться 9 грудня о 17:00 за київським часом.

В 1/8 фіналу хорвати лише у серії пенальті вибили з Мундіалю непоступливих японців. 1:1 в основному та додатковому часі та 1:3 на користь Хорватії у серії 11-метрових ударів.