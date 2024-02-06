Пішов шляхом Михайличенка: відомий італійський клуб підписав 16-річного українського футболіста

Сампдорія вирішила продовжити традицію підписання українців. Генуезька команда поповнилась 16-річним Владиславом Яворським.

Чимало українських футболістів нині виступають в топ-лігах Європи. Наприклад, в Італії наразі виступає двоє наших земляків. Руслан Маліновський представляє Дженоа, а Віктор Коваленко виступає за Емполі.

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Тепер же українець буде представлений у клубі другого дивізіону. Як повідомляють українські ЗМІ, генуезька Сампдорія підписаа 16-річного Владислава Яворського, який в Україні виступав за юнацькі команди Прикарпаття.

Футболіста за антропометрією порівнюють із Артемом Довбиком, адже має ідентичний зріст 189 сантиметри. У команді Яворський виступатиме разом з іншим гравцем українського походження Томасом Свєтніком.

Поки що Владислав буде числитись у командах U17 та U18. Форвардом цікавились Фіорентина та сусіди Сампдорії по місту Дженоа. Втім нападник вирішив обрати принципового суперника команди Маліновського.

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Відзначимо, що першу команду Сампдорії нині очолює легенда Ювентуса та Мілана Андреа Пірло. Після 23-х турів Серії В команда йде на 14 місці. Відрив від зони вильоту складає п'ять балів, стільки ж відділяє Сампу від зони плей-оф за підвищення до Серії А.

. Раніше за Сампдорію виступали двоє українців. У 90-ті разом з генуезцями чемпіоном ставав Олексій Михайличенко, а у сезоні 2021-2022 за команду один матч провів Владислав Супряга.