30-річний футболіст збірної України Руслан Маліновський, який з серпня 2023 року грає за Дженоа на правах оренди з Марселя, став повноцінним гравцем італійського клубу. Керівництво "грифонів" активувало прописану в орендній угоді опцію викупу.

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Маліновський став повноцінним гравцем Дженоа

Італійський інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Дженоа заплатив Марселю за трансфер Маліновського 7 мільйонів євро. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Руслана в 10 мільйонів євро.

Руслан Маліновський був на контракті у Марселі з січня 2023 року. Загалом українець провів за французький клуб 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Довідка. Свій наступний матч Дженоа зіграє 3 лютого на виїзді проти Емполі, за який грає інший український півзахисник Віктор Коваленко. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за Києвом.

Наразі "грифони" посідають 11-те місце в турнірній таблиці Серії А та мають 7-матчеву безпрограшну серію. Маліновський забив за Дженоа два голи та віддав два асисти у 21 матчі.