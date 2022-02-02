Сампдорія офіційно представила Супрягу: нападник отримав культовий номер

Італійська Сампдорія офіційно представила новачка команди – українського нападника Владислава Супрягу.

Сампдорія у своєму твіттері опублікувала фотографію Супряги в формі команди. "Ласкаво просимо", – підписали цю фотографію в соцмережах клубу.

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Супряга визначився і з номером, під яким виступатиме в Сампдорії. Форвард отримав культову "7". Саме під цим номером в Мілані виступав Андрій Шевченко, з яким так часто порівнюють Супрягу.

Варто нагадати, що Супряга перейшов в Сампдорію на правах оренди до кінця сезону 2021/2022. Однак італійський клуб має право викупу його контракту по закінченні терміну оренди.

Супряга може дебютувати на Сампдорію 6 лютого в матчі проти Сассуоло.