Салон краси Ломаченка: Редкач знайшов новий спосіб потролити українця – фото

10 вересня 2021 , 11:58
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Джерело:

інстаграм Івана Редкача

Скандальний український боксер Іван Редкач продовжує дошкуляти своїх колег-співвітчизників. Найбільше дістається Василю Ломаченку.

Редкач, що проживає в США, натрапив на салон краси в Лос-Анджелесі під назвою Loma Beauty. І звісно ж не пройшов повз.

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"Have time to buy Franchise! Український Бренд в Лос Анджелесі!", – підписав Редкач фото і додав смайлики у вигляді помади, фарби і бантика.


Редкач потролив Ломаченка / instagram.com/ivan_redkach_11

Що відомо про конфлікти Редкача та Ломаченка

  • Редкач вже давно тролить Ломаченка та його друга Олександра Усика. При будь-якій нагоді Іван закидає скандальні фрази у сторону земляків.
  • У бою проти Лопеса українець відкрито підтримував Теофімо, а не свого земляка Василя. Він навіть поставив гроші на перемогу боксера з США та підійняв круглу суму.
  • 35-річний український боєць розкритикував Ломаченка, який після бою заявив, що вийшов на ринг з травмованим плечем. Редкач назвав його пошкодження симуляцією та виправданням.
Автор: Юрій Семенюк