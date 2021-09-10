Салон краси Ломаченка: Редкач знайшов новий спосіб потролити українця – фото

Скандальний український боксер Іван Редкач продовжує дошкуляти своїх колег-співвітчизників. Найбільше дістається Василю Ломаченку.

Редкач, що проживає в США, натрапив на салон краси в Лос-Анджелесі під назвою Loma Beauty. І звісно ж не пройшов повз.

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"Have time to buy Franchise! Український Бренд в Лос Анджелесі!", – підписав Редкач фото і додав смайлики у вигляді помади, фарби і бантика.



Редкач потролив Ломаченка / instagram.com/ivan_redkach_11

Що відомо про конфлікти Редкача та Ломаченка