Добре знає, як пробиває Мане

Фінал Сенегал – Єгипет, це не лише протистояння двох збірних, а зустріч двох одноклубників по Ліверпулю Садіо Мане та Мохаммеда Салаха. Вже у першій 10-хвилинці сенегальці мали шанс розмочити нулі на табло – пенальті, повідомляє 24 канал.

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11-метровий удар взявся виконувати лідер сенегальської збірної Мане. Але перехитрити голкіпера "фараонів" не вийшло. Садіо пробив по центру воріт, а воротар Єгипту не став кидатись у кут.

Перед пробиттям пенальті Салах підійшов до голкіпера своєї збірної та пошепки підказав, як традиційно пробиває 11-метровий удар його партнер по Ліверпулю.

Цікаво. Мане та Салах виступаються за Ліверпуль із 2017 року.

Цікаво, що у цей момент Садіо втрутився у їх розмову та попросив воротаря стати на лінію воріт. Однак навіть це не допомогло йому вивести Сенегал вперед у рахунку.



Салах підказав воротарю перед пенальті Мане / Фото з твітеру ESPN UK

Збірні не змогли визначити переможця матчу в основний та додаткові тайми, тому все вирішувалось у серії післяматчевих пенальті.

Цього разу точнішими були футболісти з Сенегалу, а Мане пробивав п'ятий удар та зумів реабілітуватись перед уболівальниками. Його влучний постріл із 11 метрів приніс перемогу збірну у фіналі Кубка Африки (4:2).