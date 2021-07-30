Саладуха пролетіла повз фінал Олімпіади-2020 у потрійному стрибку

У п'ятницю, 30 липня, на Олімпіаді-2020 розпочали свої виступи легкоатлети. У потрійному стрибку Україну представляла досвідчена спортсменка Ольга Саладуха.

Не вистачило зовсім трохи

Ольга Саладуха не може занести собі в активі треті у своїй кар'єрі Олімпійські ігри. 38-річна легкоатлетка не змогла пробитись у фінал у потрійному стрибку. Вона була єдиною представницею України у цьому виді спорту.

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За вихід у фінал змагались 33 стрибунки. Спортсменкам потрібно було показати результат 14.40 метрів, щоб вийти у вирішальний раунд боротьби за нагороди. Інший варіант – 12 найкращих у кваліфікації, незалежно від підсумкового результату.

Наша українка змагалася у першій групі стрибунок та посіла аж 9-те місце. Найкращий результат серед усіх спроб Ольга показала у другому стрибку – 13.91 метри.

Саладуха не змогла пробитись у фінал потрійного стрибка. За підсумками виступу усіх легкоатлеток вона показала лише 20-й результат. Відзначимо, що у потрійному стрибку серед чоловіків українці не виступають.