За те, що вдарив Сане: Баварія готова була розірвати контракт з Мане за його хамовиту поведінку
Джерело:Твітер Флоріана Плеттенберга
Садіо Мане продемоннстрував свій вкрай жахливий характер. Керівництво Баварії не збирається це просто так залишати.
Сенегальський футболіст після поразки від Манчестер Сіті (3:0) у роздягальні вдарив Лероя Сане, що спричинило справжній скандал. Мюнхенський колектив був готовий негайно попрощатися із Мане.
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Розруха у колективі
Садіо на живому прикладі показав, що таке не професійність зі сторони футболіста. Напевне, Мане роздратував той факт, що Лерой Сане був одним з найактивніших у складі Баварії у матчі з "блакитними", а не він, тому і вирішив силою це продемонструвати, вдаривши німецького футболіста.
За такі діяння на сенегальського гравця у будь-якому випадку чекає серйозне покарання за хуліганство всередині команди. Мане уже прибув до тренувального табору "пивоварів" з усмішкою на обличчі. Очікується, що бешкетник проситиме вибачення у всього колективу за порушення дисципліни.
Керівництво Баварії уже обговорювало можливі санкції для Садіо Мане. Боси Баварії розглядали варіанти зі штрафом, відстороненням та навіть розірванням контракту зі сенегальцем. Проте остаточне рішення не ще ухвалене. До того ж, більшість гравців мюнхенського колектива та менеджерів команди вважають, що вінгер сам піде з клуба уже влітку.
Кар'єра Садіо Мане
- Сенегальський футболіст встиг пограти за низку колективів, такі як: французький Мец, австрійський РБ Зальзбург, англійські Саутгемптон та Ліверпуль. Саме на теренах "Туманного Альбіону" Мане себе і зарекомендував.
- Садіо у стані "святих" оформив найшвидший хет-трик у історії Англійської Прем'єр-ліги, сенегальцю для цього знадобилося 176 секунд. Постраждалою виявилась Астон Вілла, якій Мане забивав на 14-ій, 15-ій та 16-ій хвилинах.
- Після своїх хороших виступів у стані Саутгемптона Мане перейшов у Ліверпуль, який заплатив за нього 41,2 мільйона євро. За "мерсисайдців" Садіо провів 269 матчів, в яких забив 120 голів та віддав 48 асистів. Період перебування у Ліверпулі став найкращим у кар'єрі сенегальця, оскільки з "мерсисайдцями" він вигравав усі внутрішні англійські змагання, а також Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний ЧС, згодом перейшовши у Баварію за 32 мільйона євро.
- До того ж, в останній номінації на "Золотий м'яч" Мане посів другу сходинку, поступившись Каріму Бензема.
- Також у 2021-му році Садіо зі збірною Сенегалу вигравав Кубок африканських націй.