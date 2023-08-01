Черговий трансфер у Саудівську Аравію: клуб Роналду поповнився ексзіркою Ліверпуля та Баварії

Садіо Мане не зміг прижитися в Мюнхені та відправився на заробітки. Сенегалець вирішив доєднатись до віцечемпіона Саудівської Аравії.

Цього року клуби Саудівської Аравії підривають футбольний трансферний ринок. Ще взимку місцевий Аль-Наср придбав Кріштіану Роналду, а влітку зірки європейського футболу масово почали їхати на Ближній Схід.

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Одним із них став зірковий нападник Баварії Садіо Мане. Сенегалець довгий час вів перемовини із Аль-Насром, адже на його місце мюнхенці хочуть придбати Харрі Кейна.

Зрештою клуб Кріштіану Роналду оголосив про підписання 31-річного форварда. За інформацією різних ЗМІ, трансфер обійшовся аравійцям у 30 мільйонів євро. При цьому зарплата самого Садіо складатиме аж 40 мільйонів на рік.

Відтік ліверпульців на схід

Раніше до складу Аль-Насра приєднались Алекс Теллес та Марцело Брозович. Минулого сезону клуб посів друге місце у чемпіонаті Саудівської Аравії, поступившись п'ятьма балами Аль-Іттіхаду.

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Мане перейшов минулого літа в Баварію із Ліверпуля. За це сезон Садіо забив 12 голів у 39-ми матчах та став чемпіоном Бундесліги. Втім найбільше він запам'ятався скандалом із одноклубником Лероєм Сане, коли врізав німцю по обличчю.

До слова, цього літа у Саудівську Аравію переїхало вже немало ексгравців Ліверпуля. Роберто Фірміно став гравцем Аль-Ахлі, Фабіньо перейшов в Аль-Іттіхад, а Джордан Хендерсон переїхав у Аль-Етіфак, який очолив Стівен Джеррард.

Досягнення Садіо Мане