Сачко став першою ракеткою України, Джокович знову очолив світовий рейтинг
У понеділок, 21 березня, Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) опублікувала оновлений рейтинг організації.
Першою ракеткою України став Віталій Сачко – вперше в кар’єрі. Він перебуває на 222-й позиції в рейтингу.
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Натомість другою ракеткою України тепер став Ілля Марченко, який опустився 252-ге місце. На 240-й позиції перебуває Сергій Стаховський, який завершив професійну кар’єру.
Зміни у світовому рейтингу
У трійці лідерів відбулися зміни – серб Новак Джокович знову повернувся на перший рядок рейтингу, обійшовши росіянина Данила Медведєва. У трійку повернувся Рафаель Надаль завдяки тому, що пробився у фінал турніру в Індіан-Уеллсі. Іспанець потіснив із цієї позиції Олександра Звєрєва з Німеччини.
Також варто відповісти американця Тейлора Фріца, який з 20-го місця піднявся на 8-ме завдяки перемозі над Надалем у фіналі Індіан-Уеллса.
Рейтинг ATP:
1. Новак Джокович (Сербія) – 8 465
2. Даниїл Медвєдєв (Росія) – 8 445
3. Рафаель Надаль (Іспанія) – 7 715
4. Александер Звєрєв (Німеччина) – 7 025
5. Стефанос Ціціпас (Греція) – 6 055
…
222. Віталій Сачко (Україна) – 250
240. Сергій Стаховський (Україна) – 230
252. Ілля Марченко (Україна) – 207
388. Олексій Крутих (Україна) – 104
425. Георгій Кравченко (Україна) – 91