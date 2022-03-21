Першою ракеткою України став Віталій Сачко – вперше в кар’єрі. Він перебуває на 222-й позиції в рейтингу.

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Натомість другою ракеткою України тепер став Ілля Марченко, який опустився 252-ге місце. На 240-й позиції перебуває Сергій Стаховський, який завершив професійну кар’єру.

Зміни у світовому рейтингу

У трійці лідерів відбулися зміни – серб Новак Джокович знову повернувся на перший рядок рейтингу, обійшовши росіянина Данила Медведєва. У трійку повернувся Рафаель Надаль завдяки тому, що пробився у фінал турніру в Індіан-Уеллсі. Іспанець потіснив із цієї позиції Олександра Звєрєва з Німеччини.

Також варто відповісти американця Тейлора Фріца, який з 20-го місця піднявся на 8-ме завдяки перемозі над Надалем у фіналі Індіан-Уеллса.

Рейтинг ATP:

1. Новак Джокович (Сербія) – 8 465

2. Даниїл Медвєдєв (Росія) – 8 445

3. Рафаель Надаль (Іспанія) – 7 715

4. Александер Звєрєв (Німеччина) – 7 025

5. Стефанос Ціціпас (Греція) – 6 055

…

222. Віталій Сачко (Україна) – 250

240. Сергій Стаховський (Україна) – 230

252. Ілля Марченко (Україна) – 207

388. Олексій Крутих (Україна) – 104

425. Георгій Кравченко (Україна) – 91