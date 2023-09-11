У першому таймі Олександр Зінченко та Кайл Вокер обмінялись голами за збірні та встановили остаточний рахунок зустрічі 1:1. Після поєдинку українець тепло поспілкувався із декількома футболістами суперника, серед яких були автор голу у ворота Георгія Бущана та його партнер по Арсеналу Букайо Сака. Із Вокером Зінченко виступав, коли ще грав за МанСіті.

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Зінченко: Було важко, але за підтримки уболівальників нам це вдалося

Зінченко виступає в Англії із 2016-го року, тому має вже чимало добрих друзів та знайомих у колі англійських гравців.

Півзахисник збірної України пригадав розмову з англійцями після нічиєю у Вроцлаві. Олександр зізнався, що футболіст "трьох левів" були здивовані рівнем гри "синьо-жовтих" та підсумковим результатом.

Поговорили після матчу. Вони були здивовані, що ми здобули результат. Гарний результат для команди. Було важко, але за підтримки уболівальників нам це вдалося. Ми розуміли, що багато часу проводитимемо в обороні, але загалом ми впоралися, хоча противник володів перевагою,

– заявив один із лідерів української збірної.

Відзначимо, що гол у ворота англійців став для Зінченка 9-м у футболці головної команди країни у 54-х зіграних поєдинках). Олександр присвятив цей гол старшій донечці Єві, яка попросила передати їй "привіт" із футбольного поля.

Цікаво! Зінченко забив ювілейний 250-й гол збірної України в офіційних матчах.

Англія вперше втратила очки у відборі на Євро-2024, але не розгубила своє лідерське місце у групі "С" (13 балів). Натомість українці з 7 пунктами йдуть на другій позиції.