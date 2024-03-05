Гашек наголосив, що рішення МОК – це "реклама російської війни". За його словами, очільник організації Томас Бах ніс відповідальність за це рішення.

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Гашек: Це рішення – реклама російської війни

Це дуже погане рішення, дуже сумне рішення, рішення, що підтримує російську війну і російські злочини, включно з геноцидом. Я хочу, щоб всі без винятку, в першу чергу Томас Бах, очільник Міжнародного олімпійського комітету, несли відповідальність за це рішення. Це рішення – реклама російської війни, російських злочинів. А це означає – більше загиблих,

– заявив він.

Колишній хокеїст зазначив, що самою своєю присутністю на змаганнях російський спортсмен рекламує вчинки своєї країни, вбивства, імперіалістичну війну та інші злочини.

Також він запропонував рішення для спортсменів з Росії:

"За чинними міжнародними правилами ніхто не може представляти РФ в командних змаганнях – це неможливо. Я особисто пропонував НХЛ, МОК та іншим організаціям допомогти російським спортсменам. МОК повинен дати можливість російським спортсменам створити команду біженців, і вони б могли виступати за неї на Олімпіаді. Я їм цього дуже бажаю і хотів би сам їм у цьому допомогти. Таким спортсменам потрібна міжнародна допомога.

Таке вже було у минулому, наприклад для африканських країн. Тому вони, громадяни Росії, могли б створити так звану збірну біженців і виступати за неї. Вони б засудили російську війну і російські злочини не лише на словах, а й діяли б відповідально".

Нагадаємо. Міжнародний олімпійський комітет 8 грудня повідомив про те, що допустив російських та білоруських атлетів до Олімпійських ігор-2024 у статусі нейтральних атлетів.

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