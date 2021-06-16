Захисник Німеччини Рюдігер курйозно вкусив суперника у матчі Євро-2020 з Францією: відео

Франція 15 червня зіграла в одному із центральних матчів 1-го туру Євро-2020 проти Німеччини. Захисник німецької команди Антоніо Рюдігер спробував вкусити гравця суперника.

Спробував суперника на смак

Перша частина матчу Франція – Німеччина запам'яталась не тільки курйозним автоголом німецького футболіста, а й витівкою ще одного німецького центрбека Антоніо Рюдігера. Наприкінці першої 45-хвилинки захисник німецької збірної вкусив за спину півзахисника Франції Поля Погба. Можливо, німецький гравець ненавмисно зробив це. Після цього Рюдігер ззаду обійняв суперника.

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У цей момент усю біль інциденту можна було прочитати на обличчі француза, який виступає за Манчестер Юнайтед. Іспанський арбітр, який судив цей матч, Карлос дель Серро зіграв дуже пасивно у цьому епізоді. Рефері навіть не показав Рюдігеру попередження. Хоча такі моменти тягнуть навіть на червону картку.

Центральний поєдинок 1-го туру чемпіонату Європи-2020 завершився мінімальною перемогою французів – (1:0). Хоча рахунок на табло міг бути зовсім інакший. Суддя двічі скасував взяття воріт від Франції. Спершу Кіліан Мбаппе накрутив декількох захисників Німеччини та пробив під поперечину. А вже наприкінці матчу відзначився Карім Бензема. Але обидва голи були скасовані через офсайди. Єдиний та переможний гол забив навіть не гравець Франції, а Німеччини. У власні ворота м'яч зрізав захисник Матс Хуммельс.

Цікаво, що після поєдинку Рюдігер та Погба тепло привітали один одного наче цього скандального епізоду і не було. Здається, німецький захисник – палкий фанат нападника Луїса Суареса. Уругваєць не раз відзначався такими витівками у на футбольному полі. За свою кар'єру форвард вкусив 8 футболістів суперника.

Відео, як Рюдігер вкусив Погба (момент із 39:07)