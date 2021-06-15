На 20-й хвилині стрімка контратака французів завершилась прострілом Ернандеса на дальню стійку – м'яч летів до Мбаппе, однак Хуммельс зрізав його у власні ворота.

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Відео автоголу Хуммельса