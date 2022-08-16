Тренер Десни розповів, що буде з головним стадіоном Чернігова, який зруйнували окупанти

У березні російську окупанти зруйнували стадіон футбольного клубу Десна в Чернігові. Раніше повідомлялося, що він не підлягає відновленню.

Рябоконь: Є надії, що все буде відновлено

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь розповів про майбутнє домашнього стадіону клубу. Відбудову арени можуть розпочати на початку 2023 року.

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Є надії, що все буде відновлено. Наскільки я чув, нещодавно в Чернігові побувало керівництво Мінспорту на чолі особисто з Вадимом Гутцайтом. Прийняли рішення руйнувати існуючий стадіон до кінця й будувати з нуля стадіон. Останній раз говорили з керівництвом – чув таке, що до закінчення бойових дій будівельних робіт розпочинати не будуть, але вже в січні, якщо все буде добре, чернігівський стадіон візьмуть у відбудову,

– сказав фахівець.

Головний стадіон у Чернігові носить ім'я Юрія Гагаріна. За словами тренера, домашню арену Десни також перейменують.

"Нова назва? Це має бути обов’язково ім’я Героїв України – сучасних, справжніх героїв. Можливо, просто стадіон імені Героїв України", – додав Рябоконь.

Збитки для чернігівського клубу

За інформацією Міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта, на відбудову головного стадіону потрібно 9 мільйонів гривень. Він запевнив, що міністерство планує знести те, що залишилось від спортивної арени в Чернігові та побудувати нову.

Раніше повідомлялося, що Німеччина та дортмундська Боруссія клуб готові допомогти відновити зруйнований російськими окупаційними військами стадіон у Чернігові. Клуб пригадав свого колишнього гравця – Андрія Ярмоленка.