"Нехай таким лайном, як ти, займаються спецслужби"

Олександр Масалов загубив російський паспорт на знищеному стадіоні Десни. Футболіст не лише мав два паспорти, а ще й після цієї скандальної ситуації поїхав грати у країну-агресора.

До теми Ексфутболіст Динамо і Шахтаря загубив російський паспорт на знищеному стадіоні та втік в росію

Лівий захисник, який раніше виступав за Десну, на правах вільного агента перейшов грати у російську Уфу. Ультрас чернігівського клубу записав звернення до футболіста-зрадника та спалив російський паспорт Масалова.

Український документ фанати передали до СБУ, щоб ті займались справою колишнього гравця Десни. Уболівальники запевнили, що зроблять усе можливе, щоб ім'я Олександра Масалова у майбутньому жодним чином не було причетне до українського футболу.

Нешановний ган**н масалов, ми спалюємо цей сральний папірець, який ти отримав у окупантів, хоч і знаємо, що жодної цінності він не має і ти без проблем вилежиш кілька дуп і отримаєш новий. Твій паспорт громадянина України, який ти зрадив, ми вирішили передати до СБУ. Нехай таким лайном, як ти, займаються спецслужби,

– сказав уболівальник.

Фанати передали "привіт" Масалову.

А ми своєю чергою передаємо тобі полум’яний "привіт" – гори в пеклі, зрадник, разом зі своїм новим гівноклубом, разом зі своєю новою "батьківщиною",

– заявив один із ультраса Десни.

Зауважимо, що у відео присутня нецензурна лексика.

Ультрас Десни звернулись до зрадника Масалова (18+): дивіться відео