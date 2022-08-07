"Нехай таким лайном, як ти, займаються спецслужби"
Олександр Масалов загубив російський паспорт на знищеному стадіоні Десни. Футболіст не лише мав два паспорти, а ще й після цієї скандальної ситуації поїхав грати у країну-агресора.
До теми Ексфутболіст Динамо і Шахтаря загубив російський паспорт на знищеному стадіоні та втік в росію
Лівий захисник, який раніше виступав за Десну, на правах вільного агента перейшов грати у російську Уфу. Ультрас чернігівського клубу записав звернення до футболіста-зрадника та спалив російський паспорт Масалова.
Український документ фанати передали до СБУ, щоб ті займались справою колишнього гравця Десни. Уболівальники запевнили, що зроблять усе можливе, щоб ім'я Олександра Масалова у майбутньому жодним чином не було причетне до українського футболу.
Нешановний ган**н масалов, ми спалюємо цей сральний папірець, який ти отримав у окупантів, хоч і знаємо, що жодної цінності він не має і ти без проблем вилежиш кілька дуп і отримаєш новий. Твій паспорт громадянина України, який ти зрадив, ми вирішили передати до СБУ. Нехай таким лайном, як ти, займаються спецслужби,
– сказав уболівальник.
Фанати передали "привіт" Масалову.
А ми своєю чергою передаємо тобі полум’яний "привіт" – гори в пеклі, зрадник, разом зі своїм новим гівноклубом, разом зі своєю новою "батьківщиною",
– заявив один із ультраса Десни.
Зауважимо, що у відео присутня нецензурна лексика.
Ультрас Десни звернулись до зрадника Масалова (18+): дивіться відео
- Олександр Масалов є вихованцем київського Динамо.
- Грав за Шахтар-2, Колос, молдовське Динамо-Авто та Десну.
- Підписав контракт із російською Уфою до кінця червня 2025 року.