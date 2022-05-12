Рвуться у бій: легіонери збірної України відмовились від відпусток

Підготовка збірна України до гри проти Шотландії набирає обертів. Українські легіонери приєднаються до національної команди одразу після закінчення сезону.

Влада Зінченко: Вони розуміють, яка відповідальність лягає на їхні плечі

Дружина Олександра Зінченка розповіла, коли у розташування збірної прибудуть футболісти, які виступають у закордонних чемпіонатах. Влада повідомила, що одним із перших у національну команду приїде форвард Бенфіки Роман Яремчук.

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Журналістка підтвердила інформацію, що легіонери відмовились від відпусток та вихідних, щоб якнайшвидше приїхати у збірну та розпочати свою підготовку до гри плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії. Гравці приїдуть у Словенію одразу після останніх матчів на клубному рівні.

Усі хлопці чудово розуміють, яка відповідальність падає на їх плечі. Футболісти хочуть віддячити українцям, які мужньо борються проти окупантів.

Останній матч Маліновського відбудеться 22 травня. Якщо говорити про Миколенка, Ярмоленка та Зінченка, то це теж 22 травня. Це точка звіту, після якої беруть курс на відправлення до збірної України. Ніхто не просить відпусток та вихідних. Усі зосереджені. Діти дуже часто між собою телефонують. Всі скучили один за одним. Вони розуміють, яка відповідальність лягає на їхні плечі,

– розповіла журналістка.

Відзначимо, що колишній оборонець "синьо-жовтих" Артем Федецький отримав лист від одного із українських військових. У ньому один із героїв України повідомив, що уся армія хоче побачити збірну у Катарі на чемпіонаті світу-2022.

Щоб втілити мрію наших захисників у реальність підопічним Олександра Петракова потрібно спершу переграти Шотландію (1 червня). А вже згодом пройти Уельс (5 червня).

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