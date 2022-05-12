Рвуться у бій: легіонери збірної України відмовились від відпусток
Джерело:"Футбол 1/2/3"
Підготовка збірна України до гри проти Шотландії набирає обертів. Українські легіонери приєднаються до національної команди одразу після закінчення сезону.
Влада Зінченко: Вони розуміють, яка відповідальність лягає на їхні плечі
Дружина Олександра Зінченка розповіла, коли у розташування збірної прибудуть футболісти, які виступають у закордонних чемпіонатах. Влада повідомила, що одним із перших у національну команду приїде форвард Бенфіки Роман Яремчук.
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Журналістка підтвердила інформацію, що легіонери відмовились від відпусток та вихідних, щоб якнайшвидше приїхати у збірну та розпочати свою підготовку до гри плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії. Гравці приїдуть у Словенію одразу після останніх матчів на клубному рівні.
Усі хлопці чудово розуміють, яка відповідальність падає на їх плечі. Футболісти хочуть віддячити українцям, які мужньо борються проти окупантів.
Останній матч Маліновського відбудеться 22 травня. Якщо говорити про Миколенка, Ярмоленка та Зінченка, то це теж 22 травня. Це точка звіту, після якої беруть курс на відправлення до збірної України. Ніхто не просить відпусток та вихідних. Усі зосереджені. Діти дуже часто між собою телефонують. Всі скучили один за одним. Вони розуміють, яка відповідальність лягає на їхні плечі,
– розповіла журналістка.
Відзначимо, що колишній оборонець "синьо-жовтих" Артем Федецький отримав лист від одного із українських військових. У ньому один із героїв України повідомив, що уся армія хоче побачити збірну у Катарі на чемпіонаті світу-2022.
Щоб втілити мрію наших захисників у реальність підопічним Олександра Петракова потрібно спершу переграти Шотландію (1 червня). А вже згодом пройти Уельс (5 червня).
Підготовка збірної України: коротко про головне
- На початку травня "синьо-жовті" почали збиратись у Словенії. Спершу з делегацією приїхав тренерський штаб та чотири футболісти. Вже 2 травня доєднались гравці Шахтаря.
- 5 травня прибули динамівці.
- Підготовка до матчу проти Шотландії триватиме майже місяць. Команда вже встигла зіграти перший контрольний спаринг у Німеччині. Підопічні Петракова зійшлись на футбольному полі проти Боруссії Менхенгладбах. Голи дебютантів Михайла Мудрика та Олександра Піхальонка принесли збірній України перемогу з рахунком 1:2.
- Попереду збірна проведе два матчі за два дні. 17 травня Україна зіграє проти італійського Емполі, а вже наступного дня українські футболісти вийдуть на поле проти хорватського Рієка.
- Національна команда може після цього провести ще два поєдинки. Хто буде суперником наразі невідомо.