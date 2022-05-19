Стаховський: Руйнування, вбивства, тіла – це не зітреться з моєї пам’яті

Наприкінці квітня тенісист повідомив, що повернувся до Будапешта, де він і проживав до війни. Сергій розповів, що його перевели в резерв, тому будь-якої миті Стаховський може повернутися до України.

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Тенісист бачив на власні очі наслідки "русского міра" на Київщині та Харківщині. Він розповів, що найбільше його вразило від побаченого.

Все, якщо чесно. Найбільше, напевно, Ірпінь і Буча. Тому що це міста, де я був дуже часто. Руйнування, вбивства, тіла – це не зітреться з моєї пам’яті, думаю, ніколи. Але так само коли ти приїжджаєш до Харкова і бачиш ці руйнування. Насправді далеко не треба їздити. Якщо по житомирській трасі виїжджати з Києва, то все ще дуже гарно видно,

– заявив тенісист.

"Це виглядає, як апокаліпсис. Тому у мене немає жодних вагань з приводу того, що собою представляє Росія, що собою, на жаль, представляють росіяни, здебільшого. Тут не може бути ні в кого ілюзій", – зазначив Сергій.

"Я засуджую кожного з них"

За словами Стаховського, всі останні 8 років українці думали, що в Росії можуть бути адекватні люди.

"Якщо ми 8 років намагалися повірити, що в Росії дуже багато адекватних людей, які не дозволять жодної війни, які намагаються навпаки все це владнати, то про це треба забути. Немає в Росії адекватних людей, які готові за свою позицію щось зробити. Вони або вбиті, або сидять. А решта не готова на жодні кроки. Тому насправді ми сам на сам з росіянами.

Це може звучати брутально, але я засуджую кожного з них. Це буде колективна відповідальність. І все одно де вони живуть. Якщо вони живуть в іншій країні та у них інший паспорт – гаразд. Тільки не треба вписуватися за Росію і жалітися на те, що росіян зараз погано сприймають. Росіян інакше сприймати й не можуть через те, що вони роблять", – сказав тенісист.

Стаховський зазначає, що наступні 40 років українцям може загрожувати небезпека від "сусідів-визволителів".

Думаю, достатньо є інформації в інтернеті, СБУ багато записів перехоплень викладало, де росіяни кажуть, що все правильно, що треба українців вбивати. Це, на жаль, і є суттю Росії. Нам потрібно розуміти, що наступні 40 років, поки там це покоління не вигине, поки не народиться нове, яке, можливо, хотітиме примирення і нормального життя, а ми не знаємо, чи воно буде цього хотіти, то у нас не буде спокою на кордоні,

– додав Сергій.

До слова. Сергій Стаховський озвучив свій намір долучитися до добровольчого руху Державної служби України з надзвичайних ситуацій.