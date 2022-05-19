Стаховский: Разрушение, убийства, тела – это не сотрется с моей памяти

В конце апреля теннисист сообщил, что вернулся в Будапешт, где он проживал до войны. Сергей рассказал, что его перевели в резерв, поэтому в любой момент Стаховский может вернуться в Украину.

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Теннисист видел своими глазами последствия "русского мира" на Киевщине и Харьковщине. Он рассказал, что больше всего его поразило от увиденного.

Все, если честно. Больше, наверное, Ирпень и Буча. Потому что это города, где я был очень часто. Разрушение, убийства, тела – это не сотрется с моей памяти, думаю, никогда. Но так же, когда ты приезжаешь в Харьков и видишь эти разрушения. На самом деле, далеко не надо ездить. Если по житомирской трассе выезжать из Киева, то все еще очень хорошо видно,

– заявил теннисист.

"Это выглядит как апокалипсис. Поэтому у меня нет никаких колебаний по поводу того, что собой представляет Россия, что собой, к сожалению, представляют россияне, по большей части. Здесь не может быть ни у кого иллюзий", – отметил Сергей.

"Я осуждаю каждого из них"

По словам Стаховского, все последние 8 лет украинцы полагали, что в России могут быть адекватные люди.

"Если мы 8 лет пытались поверить, что в России очень много адекватных людей, которые не позволят никакой войны, которые пытаются наоборот все это устроить, то об этом нужно забыть. Нет в России адекватных людей, которые готовы за свою позицию что-то сделать. Они или убитые, или сидящие, а остальные не готовы ни на какие шаги, поэтому на самом деле мы один на один с россиянами.

Это может звучать грубо, но я осуждаю каждого из них. Это будет коллективная ответственность. И все равно они не живут. Если они живут в другой стране и у них другой паспорт – хорошо. Только не нужно вписываться в Россию и жаловаться на то, что россиян сейчас плохо воспринимают. Россиян иначе воспринимать и не могут потому, что они делают", – сказал теннисист.

Стаховский отмечает, что следующие 40 лет украинцам может угрожать опасность от "соседей-освободителей".

Думаю, достаточно информации в интернете, СБУ много записей перехватов преподавало, где россияне говорят, что все правильно, что надо украинцев убивать. Это, к сожалению, и есть сущность России. Нам нужно понимать, что следующие 40 лет, пока там это поколение не погибнет, пока не родится новое, которое, возможно, будет хотеть примирения и нормальной жизни, а мы не знаем, будет ли оно этого хотеть, то у нас не будет покоя на границе,

– добавил Сергей.

К слову. Сергей Стаховский озвучил свое намерение приобщиться к добровольческому движению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.