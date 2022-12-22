Тренуватиме "молодіжку" України до Євро-2023: подробиці призначення Ротаня в Олександрію

Український тренер Руслан Ротань очолив команду УПЛ Олександрію. Багатьох цікавило, хто буде готувати молодіжну збірну України U-21 до чемпіонату Європи 2023.

Офіційне призначення Руслана Ротаня в Олександрію відбулося в середу 21 грудня. 41-річний фахівець змінив на цій посаді Юрія Гуру, роботою якого було незадоволено керівництво клубу.

Читайте також Клуб Серії А вимагає від Шахтаря 9 мільйонів за зірваний трансфер гравця: деталі скандалу

Ротань залишається у збірній

У пресслужбі Олександрії пояснили, чи буде Руслан Петрович поєднувати роботу в клубі та збірній чи покине "молодіжку" напередодні старту в чемпіонаті Європи.

Контракт із новим головним тренером розрахований на 2,5 роки. До закінчення Євро-2023 (U-21) Руслан Ротань поєднуватиме роботу в клубі з посадою головного тренера молодіжної збірної України,

– повідомила голова пресслужби Олександрії Галина Третьяк.

Варто відзначити, що Украинская ассоциация футбола досі не прокоментувала майбутнє Ротаня у молодіжній збірній. Раніше повідомлялося, що дія контракту перспективного фахівця з УАФ закінчується 31 грудня 2022 року.

Нагадаємо, що молодіжна збірна України виборола право виступати на чемпіонаті Європи 2023. "Синьо-жовті" потрапили до групи В, де зустрінуться з Румунією, Іспанією та Хорватією. Наша команда розпочне свій шлях поєдинком проти Хорватії, який відбудеться 21 червня наступного року в румунському Бухаресті.

Фінальний турнір ЧЄ-2023 за участі 16-ти збірних приймуть чотири стадіони в Румунії та чотири в Грузії. Матч-відкриття відбудеться в Румунії, а фінал — у Грузії. Три найкращі команди Євро-2023 (окрім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.