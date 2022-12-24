Заради результату: Ротань хоче бачити на молодіжному Євро низку гравців головної команди країни

Головний тренер збірної України Ю-21 Руслан Ротань бажає досягти висот на Євро-2023. Тренер хоче бачити у своїй команді гравців збірної України, які підходять для турніру за віковим критерієм.

Руслан Ротань хоче, аби разом з ним на молодіжне Євро-2023 поїхали Анатолій Трубін, Ілля Забарний та Михайло Мудрик. Гравці й самі горять бажанням допомогти юнацькій збірній України.

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Ротань вважає, що саме ці гравці допоможуть молодіжці України добитись результату на Євро. Та от не все залежить тільки від тренера та футболістів:

Так, я сподіваюся на цих футболістів і буду просити головного тренера національної збірної відпустити їх на молодіжний чемпіонат Європи. Знаю й думку самих хлопців: Трубін, Забарний, Мудрик хотіли б зіграти на Євро-2023. Для нашої команди присутність таких гравців може зробити різницю – вважає Ротань.

Також Ротань розуміє різницю між головною командою України та молодіжною. Коуч не ставить свої інтереси вище за інтереси інших:

Проте від самого початку я говорив – молодіжна збірна працює в піраміді українського футболу на національну команду. І якщо на той момент хтось із цих хлопців буде обов’язково потрібен першій збірній, ми приймемо це рішення головного тренера національної команди. Молодіжна збірна повинна готувати гравців для національної. Таке її стратегічне завдання, важливіше навіть за поточні турнірні результати – розповів Ротань.

Шлях молодіжної збірної України на Євро-2023