За підсумками 2021 року Маліновський отримав від SofaScore середню оцінку 7,44, що дозволило йому випередити інших конкурентів у півзахисті.

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Маліновський – другий у символічній збірній за середньою оцінкою за рік. Він поступається лише Лоренцо Інсіньє, який набрав аж 7,51.

Українець став єдиним гравцем Аталанти, який потрапив до символічної збірної за 2021 рік. Найбільше представництво – в Наполі. Окрім вже згаданого вінгера Інсіньє, тут також воротар Давід Оспіна та захисники Маріо Руй та Каліду Кулібалі.



Символічна збірна чемпіонату Італії 2021 від SofaScore / Ілюстрація SofaScore

В цьому сезоні Маліновський йде на дев'ятому місці за рейтингом від SofaScore серед усіх гравців чемпіонату Італії. Його показник – 7,37.