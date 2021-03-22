У зірковій компанії: українець Маліновський потрапив у збірну тижня Серії А

21 березня український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський видав шикарний матч в чемпіонаті Італії. Руслан забив гол і зробив результативну передачу в матчі з Вероною.

Феєричний матч хавбека Аталанти не зміг не відзначити портал WhoScored, який за підсумками туру опублікував символічну команду тижня чемпіонату Італії.

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Портал оцінив гру українця в 8,6 бала. Це вище, ніж у Златана Ібрагімовича, який склав компанію українцеві в команді тижні.

Команда тижня у Серії А

Маліновський провів на полі 86 хвилин, а замінив його Віктор Коваленко, який дебютував за Аталанту.

Всього в Серії А з початку сезону Руслан Маліновський встиг провести 13 матчів, відзначившись у них трьома голами і чотирма гольовими передачами.