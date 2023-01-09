Bonjour, France: Руслан Маліновський став гравцем Марселя – відео
Джерело:твітер Марселя
Півзахисник збірної України залишив Аталанту, де втратив місце в основі. Тепер Руслан буде підкорювати французьку Лігу 1 в лавах одного з грандів місцевого футболу.
Взимку Руслан Маліновський нарешті змінив команду. Цього сезону українець частіше за все не виходив в основі та задовольнявся виход.
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Гравцем давно цікавились кілька європейських клубів, але найбільш наполегливим виявився Марсель. У підсумку провансальці таки довели справу до кінця.
Офіційний твітер клубу підтвердив, що відтепер Маліновський – гравець Марселя. 29-річний хавбек взятий в оренду до кінця сезону з обов'язковим викупом влітку. Орієнтовно французи заплатять Аталанті 10 мільйонів євро за Руслана плюс ще три мільйони – бонусами.
На даний момент Марсель іде на третьому місці в Лізі 1, відстаючи від лідера ПСЖ на 11 очок. Також команда Ігора Тудора вже вилетіла з єврокубків, посівши останнє місце у групі Ліги чемпіонів із Тоттенхемом, Айнтрахтом та Спортінгом.
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Історія Маліновського в Аталанті:
- Нагадаємо, що Руслан перебрався у Аталанту в 2019 році із бельгійського Генка.
- За цей час він провів 139 матчів, забивши 30 голів та віддавши 24 результативні передачі.
- У сезоні 2020-2021 Маліновський навіть став найкращим асистентом Серії А.
- Разом з бергамасками українець двічі ставав бронзовим призером чемпіонату Італії.
- Цього сезону Маліновський відіграв 14 матчів, однак зі старту – всього п'ять.
- На його рахунку один гол та два асисти.