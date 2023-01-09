Bonjour, France: Руслан Маліновський став гравцем Марселя – відео

Півзахисник збірної України залишив Аталанту, де втратив місце в основі. Тепер Руслан буде підкорювати французьку Лігу 1 в лавах одного з грандів місцевого футболу.

Взимку Руслан Маліновський нарешті змінив команду. Цього сезону українець частіше за все не виходив в основі та задовольнявся виход.

До теми Нападник або хавбек: тренер Марселя не визначив роль Маліновського в команді

Гравцем давно цікавились кілька європейських клубів, але найбільш наполегливим виявився Марсель. У підсумку провансальці таки довели справу до кінця.

Офіційний твітер клубу підтвердив, що відтепер Маліновський – гравець Марселя. 29-річний хавбек взятий в оренду до кінця сезону з обов'язковим викупом влітку. Орієнтовно французи заплатять Аталанті 10 мільйонів євро за Руслана плюс ще три мільйони – бонусами.

На даний момент Марсель іде на третьому місці в Лізі 1, відстаючи від лідера ПСЖ на 11 очок. Також команда Ігора Тудора вже вилетіла з єврокубків, посівши останнє місце у групі Ліги чемпіонів із Тоттенхемом, Айнтрахтом та Спортінгом.

Читайте також Передача-цукерочка Маліновського увійшла у топ- 10 найкращих асистів Серії А: яскраве відео

Історія Маліновського в Аталанті: