Натяк на перехід пісочним годинником: в Італії вірять, що Маліновський виведе Торіно в єврокубки

Руслан Маліновський натякає на свій майбутній трансфер. В Італії переконані, що українець допоможе колективу досягнути нових висот.

Трансфер Руслана Маліновського до Торіно стає все реальнішим. В Італії уже встигли "побудувати плани" на українського хавбека.

Варте уваги Останнє китайське попередження не подіяло: Вакула через проблеми з алкоголем залишив Полісся

Шанс стати героєм

Ситуація навколо Маліновського, який наразі не вражає своєю грою, підштовхнула Марсель до того, що колектив розглянув запити щодо трансферу Руслана. Серед них знайшлось два найбільш охочих, а саме Торіно та Бешикташ, проте французи почали домовлятись саме із "биками".

Італійський колектив наполягає на оренді українського хавбека з правом викупу за 10 мільйонів євро. Руслан не проти повернутись в Серію А, та навіть у своїх соціальних мережах виставив світлину, до якої прикріпив емодзі пісочного годинника, що сигналізує, напевне, про його трансфер у близькому майбутньому.

Більше того, в Італії покладають великі надії на українського хавбека. Зокрема, журналіст видання La Stampa Франческо Манассеро переконаний, що прихід Маліновського в Торіно допоможе "бикам" змагатися за найвищі місця. До того ж він зазначив, що новий сезон тренер італійського колективу Іван Юріч розпочинатиме сезон з кращої основи та міцнішого каркасу (останні два сезони Торіно завершував кампанію на десятому місці). Манассеро додав, що трансфер Маліновського – це дійсно те, що приведе Торіно в єврокубки.

Українець в Марселі

Період Маліновського в Марселі, який спершу орендував футболіста у Аталанти, а згодом викупив за 10 мільйонів євро, навряд можна назвати найкращим у його кар'єрі. Старт у стані "олімпійців" видався багатоочікуваним, оскільки Руслан демонстрував хорошу гру, проте по ходу сезону його результативність значно знизилась. До того ж команду покинув наставник Ігор Тудор, який запрошував українця у свій колектив, а на його місце прийшов Марселіно Гарсія Тораль, який не бачить Маліновського у стартовому складі.

Іспанський коуч готується змінити схему гри, де Руслану була б виділена нова позиція. Під час виступів на новому амплуа, він би зміг по новому продемонструвати свої вміння, на думку тренера, але йому підписали конкурента із Шеффілда Юнайтед в лиці Ндіає Іліміана, якого клуб придбав за 17 мільйонів євро. Тому не все так солодко, як могло здаватись.

За Марсель Маліновський провів 23 матчі, в яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

. Востаннє "бики" виходили до єврокубків у сезоні 2019/2020, проте, подолавши два відбіркових етапи до Ліги Європи, в останньому раунді поступилися Вулверхемптону. А от крайнім виступом Торіно в основній стадії єврокубків став сезон 2014-2015. Тоді італійський колектив зайняв друге місце в квартеті, який формував разом із Брюгге, Копенгагеном та ГІКом. В 1/16 "бики" здолали Атлетік Більбао, а в 1/8 поступилися Зеніту.