Міг стати динамівцем: головний претендент на пост тренера збірної України цікавився Маліновським

Новачок Марселя Руслан Маліновський розповів про несподіваний поворот у своїх кар'єрі, який так і не відбувся. Свого часу півзахисник міг опинитись у київському Динамо.

Вихованець Шахтаря, який найкраще себе проявив в Україні у футболці Зорі, міг одягнути футболку київського Динамо. Послугами Руслана Маліновського був зацікавлений Сергій Ребров, який свого часу очолював столичний клуб.

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Маліновський: Тренерська філософія для збірної була б слушною

Маліновський розповів про давню розмову з Сергієм Станіславовичем. Руслан похвалив гру киян під керівництвом Реброва.

Чи підійде бачення Реброва збірній України? Я із Сергієм Станіславовичем розмовляв, ще коли він тренував Динамо, а я грав у Зорі. Не секрет, що на ту мить він був зацікавлений, щоб я перейшов до Динамо. Можу сказати, що Динамо під його керівництвом було дуже сильним. Команда показувала футбол серйозного рівня,

– сказав Руслан.

Із 2010 по 2014 роки Ребров був асистентом головного тренера Динамо. У квітні 2014-го очолив київський клуб, на чолі якого працював до кінця травня 2017-го. Наразі Ребров очолює Аль-Айн, контракт із клубом ОАЕ розрахований до кінця червня 2023 року.

Півзахисник Марселя відповів на запитання про можливе призначення Реброва на посаду головного тренера збірної України. Маліновський впевнений, що його стиль тренера підійшов би для "синьо-жовтих".

"І, гадаю, зараз він не відійшов від своєї тренерської філософії. Подивимося. Наразі він працює в Аль-Айні і там теж показує непогані результати. Не можу сказати, чи буде він тренером збірної. Але мені здається, що його тренерська філософія для збірної була б слушною", – заявив футболіст Марселя.