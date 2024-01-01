У складі господарів уперше з 25 листопада зіграв український форвард Назарій Русин. Він пропустив попередні 8 матчів своєї команди, з яких 2 були пов'язані з травмою, а в інших українець залишався на лаві запасних, пише 24 Канал.

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Русин забив перший гол за Сандерленд

Ця гра стала ювілейною для нашого земляка. Русин провів десятий поєдинок за першу команду Сандерленда та відзначив цю подію забитим дебютним голом.

25-річний українець наприкінці першого тайму зіграв на випередження та зробив рахунок 2:0 на користь своєї команди. Він залишив поле на 76-й хвилині зустрічі.

Дивіться відео дебютного гола Русина за Сандерленд

Зазначимо, що у попередніх матчах Назарій Русин мав у своєму активі лише 1 асист.

Довідка. Наступну гру "чорні коти" проведуть 6 січня в рамках розіграшу Кубка Англії. В 1/32 фіналу їх суперниками буде Ньюкасл. Стартовий свисток пролунає о 14:45.