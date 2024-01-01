В составе хозяев впервые с 25 ноября сыграл украинский нападающий Назарий Русин. Он пропустил предыдущие 8 матчей своей команды, из которых 2 были связаны с травмой, а у других украинец оставался на скамейке запасных, пишет 24 Канал.

Читайте также Челси хочет подписать форварда сборной Украины: названа сумма потенциального соглашения

Русин забил первый гол за Сандерленд

Эта игра стала юбилейной для нашего земляка. Русин провел десятый поединок за первую команду Сандерленда, отметив это событие забитым дебютным голом.

25-летний украинец в конце первого тайма сыграл на опережение и сделал счет 2:0 в пользу своей команды, который больше не менялся. Назарий покинул поле на 76-й минуте поединка.

Смотрите видео дебютного гола Русина за Сандерленд

Отметим, что в предыдущих матчах Назарий Русин имел в своем активе всего 1 ассист.

Справка. Следующую игру "черные коты" проведут 6 января в рамках розыгрыша Кубка Англии. В 1/32 финала их соперниками будет Ньюкасл. Стартовый свисток раздастся в 14:45.