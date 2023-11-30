Сандерленд приймав Гаддерсфілд у рамках 18-го туру англійського Чемпіоншипу. У заявці господарів не знайшлось місце українському форварду Назарію Русину.

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Різка реакція тренера на гру українця

Сталось це після того, як у попередній виїзній грі з Плімутом Русин вийшов у старті Сандерленда та був замінений по перерві. Після минулого матчу головний тренер "чорних котів" Тоні Мобрей розповів, чому зняв українця із гри після першого тайму.

Я зняв Русина, тому що відчував, ніби він упустив кілька можливостей. Назарій кілька разів був в офсайді, а Маєнда був дуже хорошим на тренуваннях. Маєнда був таким сильним і різким, я просто відчув, що настав час дати йому можливість в центрі. Їм усім потрібно грати. Ми не дізнаємося, чи зможуть вони забивати голи, якщо не отримають час на полі,

– заявляв тренер Сандерленда.

Саме після цієї критики Русин навіть не потрапив у заявку команди на наступну гру. Наставник віддав свою перевагу конкуренту українця.

Схоже, що адаптація Назарія в англійському футболі відбувається дуже складно. Нагадаємо, що Русин перейшов у Сандерленд у вересні 2023-го, провівши у футболці свого нового клубу 10 матчів (2 асисти). Його контракт із "чорними котами" розрахований до кінця червня 2027-го року.

Відзначимо, що без українського форварда Сандерленд поступився вдома Гаддерсфілд з рахунком 1:2. Нинішній клуб Русина після 18-ти турів йде лише на 11-му місці у турнірній таблиці Чемпіоншипу, набравши 26 балів.