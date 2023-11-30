ЗМІ активно сватають Мірчу Луческу у бухарестське Динамо та ще декілька клубів на Батьківщині румунського тренера. А його прихід на матч румунського чемпіонату ще більше змусить пресу сватати "Містера" у якийсь із місцевих клубів.

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Зберігає своє майбутнє у таємничості

На його очах Динамо мінімально програло Стяуа 0:1. Щоправда, колишній наставник київського Динамо спростовує усі чутки щодо свого найближчого майбутнього у футболі та відмовляється від коментарів.

Після матчу Луческу запевнив, що просто прийшов на поєдинок у статусі уболівальника та не став уточнювати деталі своєї розмови із людьми, які сиділи біля нього.

Я не можу коментувати ситуацію в Динамо. Я прийшов на дербі, щоб просто переглянути матч, і неважливо, хто був поруч зі мною та про що ми розмовляли. Якщо отримаю пропозицію? Не хочу зараз коментувати,

– відповів Луческу.

Нагадаємо, що Луческу покинув Динамо Київ після поразки від Шахтаря в українському "Класичному". Його наступником став Олександр Шовковський.

Мірча ж зашкварився, давши інтерв'ю російській пресі, як повністю перекрутила його слова та зробили із "Містера" прихильника країни-агресора. Колишній тренер киян після відставки повернувся на Батьківщину, де займається наразі домашніми справами, але надовго без футболу точно не засидиться.

Відзначимо, що з 1985-го по 1990-й рік очолював бухарестське Динамо. А до цього був на чолі збірної Румунії. Також попрацював у бухарестському Рапіді.