У футбольному клубі Рух масовий спалах коронавірусу, найближчий матч перенесено
13 жовтня 2021 , 13:46Читать новость на русском
Джерело:ФК Рух
У футбольному клубі Рух заявили, що в команді – масовий спалах коронавірусу. Відтак найближчий матч команди в чемпіонаті України довелося перенести.
В 11 турі УПЛ Рух повинен був зіграти на виїзді проти Інгульця. Матч був запланований на 17 жовтня.
Варте уваги Україна зберігає шанси напряму вийти на чемпіонат світу 2022: що для цього потрібно
Однак 13 жовтня керівництво львівського клубу звернулося з проханням до УПЛ перенести цей матч. Причиною став спалах коронавірусу в команді, зокрема позитивні тести здали усі воротарі, які є в заявці Руху.
Керівництво УПЛ погодило перенести матч на пізніший термін. Про нову дату матчу буде оголошено згодом.