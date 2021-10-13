В 11 турі УПЛ Рух повинен був зіграти на виїзді проти Інгульця. Матч був запланований на 17 жовтня.

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Однак 13 жовтня керівництво львівського клубу звернулося з проханням до УПЛ перенести цей матч. Причиною став спалах коронавірусу в команді, зокрема позитивні тести здали усі воротарі, які є в заявці Руху.

Керівництво УПЛ погодило перенести матч на пізніший термін. Про нову дату матчу буде оголошено згодом.