Без роботи був лише 3 дні: легендарний Руні очолив клуб, який претендує на вихід в АПЛ

Зірка англійського футболу Вейн Руні після закінчення кар'єри футболіста одразу став головним тренером у 35 років. Після складного періоду в Дербі він більше року працював в американській MLS, тепер же отримав новий шанс заявити про себе на Батьківщині.

Про підписання угоди з 37-річним спеціалістом Вейном Руні оголосив Бірмінгем Сіті, який виступає в англійському Чемпіоншипі. Легендарний ексфорвард тепер має чинний контракт з клубом до 30 червня 2027 року.

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Перспективне місце роботи, щоб заявити про свій тренерський талант

Цікаво, що англієць тільки 8 жовтня провів останній матч на чолі свого попереднього клубу американського Ді Сі Юнайтед. У ньому він здобув перемогу 2:0, але не зміг гарантувати місце команді у плей-офф. Після поєдинку за згодою сторін клуб та тренер оголосили про припинення співпраці. Руні провів 53 матчі на чолі Ді Сі Юнайтед, у яких здобув 14 перемог та 13 нічиїх.

Бірмінгем Сіті, попри 2 перемоги в останніх матчах та досить вдалий старт сезону (шосте місце після 11 турів) вирішив звільнити свого головного тренера заради можливості запросити Вейна Руні. Легендарний англієць вже у якості нового тренера прокоментував своє призначення та заявив, що готовий вивести клуб на новий рівень.

У мене є чітке розуміння того, як я хочу, щоб команда грала, то ж я та мій тренерський штаб будемо наполегливо працювати, щоб це реалізувати. Ми створимо тут культуру перемоги з ідентичністю, яка підніме на ноги шанувальників "синіх".



Я грав на "Сент-Ендрюс", а вболівальники Бірмінгем Сіті завжди були голосними та захопленими своєю командою. Це було справді складне місце, щоб бути суперником, і тепер я можу відчути, як це мати їх позаду.



Моя робота полягає в тому, щоб підняти клуб на наступний рівень, і я не можу дочекатися, щоб почати. Я знаю, які є очікування, і наша робота полягає в їх досягненні,

– сказав Руні.

Зазначимо, що востаннє Бірмінгем Сіті грав в Англійській Прем'єр-лізі у сезоні 2010/2011. У 2023 році у "синіх" змінився власник, який наполягає на створенні "переможного менталітету та культури амбіцій".

. Наразі Бірмінгем Сіті посідає шосте місце в Чемпіоншипі, відстаючи від другої сходинки, що гарантує вихід в АПЛ на 10 очок. Команди, що посядуть місця з третього по шосте розіграють одну путівку в еліту англійського футболу у раунді плей-офф. Свій дебютний матч Вейн Руні проведе проти Мідлсбро 21 жовтня. Суперник після складного старту здобув 4 поспіль перемоги в останніх матчах та посідає 16 сходинку у турнірній таблиці.