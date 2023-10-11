О подписании соглашения с 37-летним специалистом Уэйном Руни объявил Бирмингем Сити, выступающий в английском Чемпионшипе. Легендарный экс-форвард теперь имеет действующий контракт с клубом до 30 июня 2027 года.
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Перспективное место работы, чтобы заявить о своем тренерском таланте
Интересно, что англичанин только 8 октября провел последний матч во главе своего предыдущего американского клуба Ди Си Юнайтед. В нем он одержал победу 2:0, но не смог гарантировать место команде в плей-офф. После поединка по согласию сторон клуб и тренер объявили о прекращении сотрудничества. Руни провел 53 матча во главе Ди Си Юнайтед, в которых одержал 14 побед и 13 ничьих.
Бирмингем Сити, несмотря на 2 победы в последних матчах и довольно удачный старт сезона (шестое место после 11 туров), решил уволить своего главного тренера ради возможности пригласить Уэйна Руни. Легендарный англичанин уже в качестве нового тренера прокомментировал свое назначение и заявил, что готов вывести клуб на новый уровень.
У меня есть четкое понимание того, как я хочу, чтобы команда играла, поэтому я и мой тренерский штаб будем упорно работать, чтобы это реализовать. Мы создадим здесь культуру победы с идентичностью, которая поднимет на ноги поклонников "синих".
Я играл на "Сент-Эндрюс", а болельщики Бирмингем Сити всегда были громкими и увлеченными своей командой. Это было действительно сложное место, чтобы быть соперником, и теперь я могу почувствовать, как это иметь их позади себя.
Моя работа состоит в том, чтобы поднять клуб на следующий уровень, и я не могу дождаться, чтобы начать. Я знаю, какие есть ожидания, и наша работа заключается в их достижении,
– сказал Руни.
Отметим, что в последний раз Бирмингем Сити играл в Английской Премьер-лиге в сезоне 2010/2011. В 2023 году у "синих" сменился владелец, настаивающий на создании "победного менталитета и культуры амбиций".