О подписании соглашения с 37-летним специалистом Уэйном Руни объявил Бирмингем Сити, выступающий в английском Чемпионшипе. Легендарный экс-форвард теперь имеет действующий контракт с клубом до 30 июня 2027 года.

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Перспективное место работы, чтобы заявить о своем тренерском таланте

Интересно, что англичанин только 8 октября провел последний матч во главе своего предыдущего американского клуба Ди Си Юнайтед. В нем он одержал победу 2:0, но не смог гарантировать место команде в плей-офф. После поединка по согласию сторон клуб и тренер объявили о прекращении сотрудничества. Руни провел 53 матча во главе Ди Си Юнайтед, в которых одержал 14 побед и 13 ничьих.

Бирмингем Сити, несмотря на 2 победы в последних матчах и довольно удачный старт сезона (шестое место после 11 туров), решил уволить своего главного тренера ради возможности пригласить Уэйна Руни. Легендарный англичанин уже в качестве нового тренера прокомментировал свое назначение и заявил, что готов вывести клуб на новый уровень.

У меня есть четкое понимание того, как я хочу, чтобы команда играла, поэтому я и мой тренерский штаб будем упорно работать, чтобы это реализовать. Мы создадим здесь культуру победы с идентичностью, которая поднимет на ноги поклонников "синих".



Я играл на "Сент-Эндрюс", а болельщики Бирмингем Сити всегда были громкими и увлеченными своей командой. Это было действительно сложное место, чтобы быть соперником, и теперь я могу почувствовать, как это иметь их позади себя.



Моя работа состоит в том, чтобы поднять клуб на следующий уровень, и я не могу дождаться, чтобы начать. Я знаю, какие есть ожидания, и наша работа заключается в их достижении,

– сказал Руни.

Отметим, что в последний раз Бирмингем Сити играл в Английской Премьер-лиге в сезоне 2010/2011. В 2023 году у "синих" сменился владелец, настаивающий на создании "победного менталитета и культуры амбиций".

Справка. В настоящее время Бирмингем Сити занимает шестое место в Чемпионшипе, отставая от второй строчки, гарантирующей выход в АПЛ на 10 очков. Команды, которые займут места с третьего по шестое, разыграют одну путевку в элиту английского футбола в раунде плей-офф. Свой дебютный матч Уэйн Руни проведет против Миддлсбро 21 октября. Соперник после сложного старта одержал 4 победы в последних матчах и занимает 16 строчку в турнирной таблице.