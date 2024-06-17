У MEGOGO проблеми: де ще дивитись матчі збірної України на Євро-2024

На стадіоні "Альянц Арена" у Мюнхені збірні Румунії та України проводять стартовий поєдинок на Євро-2024. На жаль, через проблеми в MEGOGO багато українців не можуть додивитись матч.

Медіасервіс MEGOGO, який є транслятором матчів збірної України та офіційним транслятором всього чемпіонату Європи 2024, зіткнувся з технічними проблемами.

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Хто показує матчі збірної України крім MEGOGO

Зникла трансляція матчу Румунія – Україна. Проблеми з картинкою виникли на 56-й хвилині, коли рахунок став 3:0 на користь збірної Румунії.

Для перегляду матчів збірної України потрібно було заплатити від 100 до 200 гривень у різних пакетах.

Окрім MEGOGO, матчі збірної України показують регіональні канали Суспільного, а також в ефірі національного телемарафону в цифрових каналах T2.

Також сьогодні, 17 червня, о 19:00 за Києвом зустрінуться суперники України та Румунії по групі – Бельгія та Словаччина, які також зіграють стартовий матч на Євро-2024.

Наступний матч команда Сергія Реброва проведе 21 червня проти Словаччини. Стартовий свисток пролунає о 16:00.

Румунія, у свою чергу, в другому турі гратиме проти Бельгії. Ця зустріч розпочнеться о 22:00 у суботу, 22 червня.