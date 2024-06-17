Медіасервіс MEGOGO, який є транслятором матчів збірної України та офіційним транслятором всього чемпіонату Європи 2024, зіткнувся з технічними проблемами.
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Хто показує матчі збірної України крім MEGOGO
Зникла трансляція матчу Румунія – Україна. Проблеми з картинкою виникли на 56-й хвилині, коли рахунок став 3:0 на користь збірної Румунії.
Для перегляду матчів збірної України потрібно було заплатити від 100 до 200 гривень у різних пакетах.
Також сьогодні, 17 червня, о 19:00 за Києвом зустрінуться суперники України та Румунії по групі – Бельгія та Словаччина, які також зіграють стартовий матч на Євро-2024.
Наступний матч команда Сергія Реброва проведе 21 червня проти Словаччини. Стартовий свисток пролунає о 16:00.
Румунія, у свою чергу, в другому турі гратиме проти Бельгії. Ця зустріч розпочнеться о 22:00 у суботу, 22 червня.