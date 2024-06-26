Зустріч суперників України: онлайн-трансляція матчу Словаччина – Румунія на Євро-2024

Збірні Словаччини та Румунії зіграють на чемпіонаті Європи 26 червня 2024. Трансляцію гри у Франкфурті-на-Майні можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

У середу, 26 червня, на Євро-2024 пройдуть останні матчі в групі Е. Поки Україна битиметься з Бельгією, у паралельній зустрічі протистоятимуть одна одній Словаччина та Румунія, пише 24 Канал.

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Нічия влаштує всіх

Наші географічні сусіди вважались аутсайдерами групи перед стартом Євро. Втім вже у першому турі Словаччина та Румунія змогли здивувати фанатів. Перші переграли грізну Бельгію, тоді як другі розгромили Україну.

І хай після цього у другому турі суперники по звітному матчу програли, це залишило їм відмінні шанси на вихід у плей-оф. По суті, нічия у цьому матчі гарантує кожній із команд місце у топ-3 та путівку в 1/8 фіналу.

Тож недивно, що експерти та прогнозисти очікують на "договорняк" у Франкфурті-на-Майні. Проте все ж є надія, що одна із команд захоче виграти групу, а для цього необхідно брати всі три очки.

Словаччина вважається кадрово більш сильною збірною, але в разі нічиєї їй дістанеться лише третє місце та вихід на Іспанію або Англію. Тому хотілося б вірити, що команди все ж визначать сильнішу.

Румунія підходить до останнього туру без кадрових втрат, тоді як у Словаччини виникли проблеми в обороні. Пошкодження отримав лідер команди лівий захисник Ганцко, його участь у третьому турі під питанням.

Орієнтовні склади:

: Дубравка – Пекарік, Шкріньяр, Вавро, Оберт – Дуда, Лоботка, Куцка – Шранц, Боженик, Гараслін.: Ніце – Раціу, Дрегушин, Бурке, Банку – Р. Марін, М. Марін – Ман, Станчу, Міхайла – Дрегуш.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Словаччина – Румунія користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Словаччина – Румунія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.