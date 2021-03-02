Рух змушений перенести домашній матч з "Арени Львів" через збірну України

У 17 турі УПЛ Рух мав приймати Десну на "Арені Львів". Гра була запланована на суботу, 6 березня. Але через збірну України, матч довелося перенести.
Дирекція УПЛ вирішила як змінити дату матчу, так і місце проведення. Тепер команди зіграють в понеділок, 8 березня, о 14:00. А от де – поки невідомо. Інформація про місце проведення буде повідомлена згодом.
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Однак це точно не буде "Арена Львів". Матч вирішили перенести з цього стадіону "у зв’язку із підготовкою газону до проведення міжнародних матчів за участі національної збірної України".
Проблеми газону "Арени Львів" перед матчем збірної України
- Наприкінці березня збірна України зіграє два матчі на "Арені Львів". 28 березня проти Фінляндії, а 31 березня – проти Казахстану. Обидва матчі відбудуться у рамках відбору на чемпіонат світу 2022 року.
- Ще задовго до цих матчів в ЗМІ з'явилася інформація, що тренерський штаб збірної звернувся з проханням, щоб за три тижні до цих матчів на "Арені Львів" не проводили жодних матчів. Було побоювання щодо стану газону.
- На "Арені Львів" свої домашні матчі в УПЛ проводять Львів та Рух. Ці команди мали б між собою зустрітися у 18-у турі УПЛ (базова дата 13 березня). Але гру теж перенесли. Однак на невизначений термін.
- Варто додати, що у Львові є ще один стадіон, який має право приймати матчі УПЛ – "Україна". Однак він в оренді у Карпат, у керівництва яких напружені відносини з власником Руху.