Шахтар – Металіст 1:0

Гол: Бондаренко, 64

Шахтар та Металіст провели зустріч в рамках 20-го туру Української Прем'єр-ліги, у якій переможцями змогли стати "гірники". Донецький колектив зберігає лідерські позиції, а харків'яни опустилися у "пряму" зону вильоту, пише 24 Канал.

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Ледь-ледь перемогли

Шахтар різко вирвався на вершину чемпіонату України та продовжує зберігати своє тепле місце на топі турнірної таблиці. Металіст ж всіма силами намагається зберегти свою прописку в Українській Прем'єр-лізі, проте їхні перспективи виглядають туманними, не дивлячись на достойну гру.

Харків'яни у першій половині зустрічі не виглядали гірше за свого маститого суперника. Шахтар ж у свою чергу придумати щось, що допомогло б їм вийти вперед, не змогли, хоча й атакував досить часто. "Кроти" мали шанс піти на перерву у статусі лідера матчу завдяки курйозному голу. Захисник Металіста вибивав м'яч та потрапив у свого партнера по команді, м'яч полетів ж у рамку харків'ян, проте повністю не перетнув лінію воріт.

У другому таймі Металіст вирішив, що відзахищалися вони достатньо, а це означало, що варто починати атакувати. Харків'яни демонстрували, що вони готові зазіхнути навіть на перемогу – "жовто-сині" значно додали у атаці та у контролі м'яча. Видно було, що Шахтар такий розвиток подій здивував, оскільки "гірники" до такого готові не були.

Та "кроти" взяли себе у руки та збільшили кількість своїх гострих атак біля воріт суперника. Як результат, уже на 62-ій хвилині матчу Артем Бондаренко зміг відкрити рахунок у матчі. Атакувальний півзахисник Шахтаря у карному майданчику грудьми прийняв подачу від Георгія Судакова та без зайвих проблем закотив м'яч у сітку воріт суперника, 1:0.

Феєричний поєдинок видав голкіпер Металіста Даниїл Єрмолов, який усіма силами намагався залишити свій колектив у грі. 22-річному воротарю харків'ян неодноразово рятував свою команду, залишаючи інтригу в матчі, проте польовим гравцям "жовто-синього" клуба не вдалось вирівняти ваги матчу.

Та не дивлячись на такі бойові настрої з обидвох сторін, вболівальники побачили тільки один гол у зустрічі. Шахтар залишається на верхівці чемпіонату України (46 очка у активі), втікаючи від Дніпра-1. Металіст ж знову повернувся до зони вильоту, посідаючи 15 сходинку турнірної таблиці (18 очок у активі).

Відеоогляд матчу Шахтар – Металіст: