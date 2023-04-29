Рух вирвав нічию у матчі з Ворсклою та перервав переможну серію полтавців: відеоогляд матчу

Полтавці були близькими до здобуття четвертої перемоги поспіль. Втім необачна гра захисника та реалізований пенальті зупинили команду Скрипника.

Рух – Ворскла 1:1

Голи: Климчук, 90+1 (пен) – Степанюк, 57.

В чемпіонаті України завершився 23 тур УПЛ. В одному з останніх матчів суботи борець за виживання Рух приймав у Львові Ворсклу, пише 24 канал.

До теми Перша поразка Ротаня: Кривбас виграв у Олександрії та включився у боротьбу за єврокубки – відео

Підопічні Віктора Скрипника ще сподіваються за боротьбу за єврокубки, але для цього треба було перемагати на "Арені Львів". При цьому Ворскла набрала гарну форму, вигравши три матчі поспіль.

Полтавці були дуже близькі і до четвертої звитяги. Гості створили більше небезпечних моментів, а рахунок змогли відкрити після перерви. Гравцям Ворскли вдалась красива комбінація в пас, котру влучно завершив Степанюк.

Гості мали доводити гру до перемоги, але на останній хвилині основного часу Яворський небезпечно зіграв у власному майданчику. Захисник влучив ногою в голову Климчуку, за що арбітр призначив пенальті та показав червону картку.

Читайте також Минай завдяки спірному пенальті врятувався від поразки у матчі з Металістом 1925: відеоогляд

Сам постраждалий і виконав впевнено вирок. Це дозволило Руху вирвати нічию, але львів'яни продовжують йти у зоні плей-аут на 14 місці. У свою чергу Ворскла підіймається на сьому сходинку і тепер відстає від єврокубкової зони на 4 бали.

Відеоогляд матчу Рух – Ворскла: