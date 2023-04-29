Рух – Ворскла 1:1

Голы : Климчук, 90+1 (пен) – Степанюк, 57

В чемпионате Украины завершился 23 тур УПЛ. В одном из последних матчей субботы борец за выживание Рух принимал во Львове Ворсклу, пишет 24 канал.

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Подопечные Виктора Скрипника еще надеются за борьбу за еврокубки, но для этого нужно побеждать на "Арене Львов". При этом Ворскла набрала хорошую форму, выиграв три матча подряд.

Полтавчане были очень близки и к четвертой победе. Гости создали больше опасных моментов, а счет смогли открыть после перерыва. Игрокам Ворсклы удалась красивая комбинация в пас, которую точно завершил Степанюк.

Гости должны были доводить игру до победы, но на последней минуте основного времени Яворский опасно сыграл на своей площадке. Защитник попал ногой в голову Климчука, за что арбитр назначил пенальти и показал красную карточку.

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Сам пострадавший и выполнил уверенный приговор. Это позволило Руху вырвать ничью, но львовяне продолжают находиться в зоне плей-аут на 14 месте. В свою очередь Ворскла поднимается на седьмую строчку и теперь отстает от еврокубковой зоны на 4 балла.

Видеообзор матча Рух – Ворскла: