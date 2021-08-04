Рух представив нового тренера – команду знову очолив Леонід Кучук

Футбольний клуб Рух не довго був без головного тренера. Після відставки Івана Федика, в той же день команду очолив Леонід Кучук, що свого часу вже працював з "жовто-чорними".

Вранці 4 серпня Рух на своїй сторінці повідомив, що за обопільною згодою сторін клуб та Іван Федик розірвали угоду. Причин для такого рішення не вказали.

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Вже в обід на тренувальну базу прибув Леонід Кучук. Після тренування, білоруського спеціаліста представили футболістам як нового головного тренера команди.

Варто відзначити, що Леонід Кучук вже тренував свого часу Рух, коли команда виступала ще в Першій лізі. Але було це не довго – з лютого по листопад 2019 року. Під його керівництвом команда провела 33 матчі: 19 перемог, 8 нічиїх та 6 поразок.

Після роботи в Русі, Кучук очолював мінське Динамо. Але в травні 2021 року покинув білоруський клуб.

Про тренерів, які допомагатимуть Леоніду Кучуку у його тренерському штабі, буде повідомлено згодом.

Варто відзначити, що Іван Федик свого часу працював помічником Кучука, в тому числі і в Русі. Керівництво клубу запропонувало йому роботу в структурі клубу після розірвання угоди. Однак чи Федик погодився на таку пропозицію – ще не відомо.