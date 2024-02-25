Шанс для Шахтаря: амбітне Полісся втратило очки у Львові та відстало від лідера УПЛ – відеоогляд

Житомирське Полісся було фаворитом в бою проти Руха та мало ігрову ініціативу протягом гри. Однак прикра помилка в обороні коштувала гостям втрати балів.

Рух – Полісся 1:1

Голи: Підгурський, 31 (пен) – Будківський, 12.

В чемпіонаті України 2023-2024 стартувала весняна частина сезону. Ігрову програму неділі закрив матч у Львові, де місцевий Рух приймав одного з фаворитів сезону Полісся, пише 24 канал.

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Незручний суперник для Полісся

Житомирці зимували на третьому місці, всього у двох балах від лідерів Кривбаса та Дніпра-1. А осічка останніх у грі проти Миная давала команді Калитвинцева шанс вийти на другу сходинку.

Втім Рух виявився "міцним горішком" для житомирців, адже ще у першому колі здолав новачка УПЛ на виїзді (1:0). Зараз же рахунок відкрити вдалось вже Поліссю.

На 12 хвилині захисники Руха дали Макуана подати у центр, де головою відправив м'яч у ворота Будківський. Зрештою житомирці продовжували контролювати гру, але власні помилки в захисті дали господарям зрівняти рахунок.

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Тейлор віддав у недодачу Чоботенку, який не встиг на м'яч і скосив у власному майданчику Климчука. Пенальті точно виконав Підгурський. У другому таймі Полісся ще більше володіло ініціативою, однак Рух впевнено відіграв у захисті та відстояв нічию.

Турнірне положення в УПЛ

Полісся вчетверте поспіль грають внічию в УПЛ та залишаються третім

відставання від лідера Кривбаса становить 4 очки

при цьому вже завтра, 26 лютого, "вовків" може обійти Шахтар, якщо переграє Олександрію

Рух же продовжує йти шостим, у шести балах позаду Полісся

в наступному турі житомирці приймуть ЛНЗ, тоді як львів'яни зіграють в гостях із Колосом

Відеоогляд матчу Рух – Полісся