Рух не зупинити: львів'яни шокували амбітне Полісся та очолили турнірну таблицю УПЛ – відеоогляд

Команда Віталія Пономарьова здобула третю поспіль перемогу в УПЛ. Успіх у Житомирі приніс пізній гол від Квасниці.

Полісся – Рух 0:1

Гол: Квасниця, 90.

У чемпіонаті України 2023-2024 продовжується 3 тур. В одній із ігор суботи амбітний новачок Полісся приймав львівський Рух, пише 24 канал.

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"Жовто-чорні" яскраво стартували, обігравши двох учасників єврокубків поспіль (Зорю та Ворсклу). Полісся ж обіграло Верес, але потім у напруженому матчі поступилось Дніпру-1.

Гра у Житомирі була майже рівною. Полісся більше контролювало м'яч і частіше завдавало удари, тоді як Рух нерідко турбував Бойка. Матч наближався до нічиєї, але наприкінці зустрічі фортуна посміхнулась львів'янам.

Климчук звільнився від опікуна на фланзі та подав у центр на Квасницю. Ілля примудрився пробити сходу, прошивши Бойка з гострого кута. Цей м'яч приніс Руху вже третю поспіль перемогу в УПЛ.

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Підопічні Віталія Пономарьова досі не втратили жодного балу і закріпились на першому місці у турнірній таблиці. Наздогнати "жовто-чорних" може Олександрія, яка у понеділок гратиме із Шахтарем.

Також поки очок не втрачали Динамо та Дніпро-1, але у них є по одному перенесеному матчу. Розвинути свій успіх Рух може за тиждень у домашній грі з Колосом. На Полісся у четвертому турі чекатиме бій проти ЛНЗ.

Відеоогляд матчу Полісся – Рух: