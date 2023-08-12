Рух не зупинити: львів'яни шокували амбітне Полісся та очолили турнірну таблицю УПЛ – відеоогляд
Команда Віталія Пономарьова здобула третю поспіль перемогу в УПЛ. Успіх у Житомирі приніс пізній гол від Квасниці.
Полісся – Рух 0:1
Гол: Квасниця, 90.
У чемпіонаті України 2023-2024 продовжується 3 тур. В одній із ігор суботи амбітний новачок Полісся приймав львівський Рух, пише 24 канал.
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"Жовто-чорні" яскраво стартували, обігравши двох учасників єврокубків поспіль (Зорю та Ворсклу). Полісся ж обіграло Верес, але потім у напруженому матчі поступилось Дніпру-1.
Гра у Житомирі була майже рівною. Полісся більше контролювало м'яч і частіше завдавало удари, тоді як Рух нерідко турбував Бойка. Матч наближався до нічиєї, але наприкінці зустрічі фортуна посміхнулась львів'янам.
Климчук звільнився від опікуна на фланзі та подав у центр на Квасницю. Ілля примудрився пробити сходу, прошивши Бойка з гострого кута. Цей м'яч приніс Руху вже третю поспіль перемогу в УПЛ.
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Підопічні Віталія Пономарьова досі не втратили жодного балу і закріпились на першому місці у турнірній таблиці. Наздогнати "жовто-чорних" може Олександрія, яка у понеділок гратиме із Шахтарем.
Також поки очок не втрачали Динамо та Дніпро-1, але у них є по одному перенесеному матчу. Розвинути свій успіх Рух може за тиждень у домашній грі з Колосом. На Полісся у четвертому турі чекатиме бій проти ЛНЗ.
Відеоогляд матчу Полісся – Рух: