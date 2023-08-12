Чорноморець – Оболонь 2:0

Голи: Васильєв, 15, Ієде, 62.

В чемпіонаті України розпочався третій тур УПЛ сезону 2023-2024. У стартовій грі Черноморець прийняв в Одесі новачка турніру київську Оболонь, пише 24 канал.

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"Пивоварам" надавали статус головного аутсайдера змагання через небагатий кадровий склад. Втім підопічні Іващенка не вдарили обличчям у багнюку – відібрали очки у Колоса (0:0) та дали бій Динамо (4:2).

Втім з одеситами гра одразу пішла не за планом Оболоні. Вже на 15 хвилині Чорноморець відкрив рахунок. Після удару під час кутового Федорівський врятував киян, але на добиванні першим був Васильєв.

А на початку другого тайу гості залишились у меншості. Дві жовті картки заробив захисник Карась. Це дозволило господарям на 60 хвилині закріпити перевагу. Кузик втік один на двох, хитнув захисника і пробив. Кіпер парирував, втім Ієде встиг добити.

В кінці зустрічі у одеситів почали здавати нерви. Спочатку Кузик ліктем відмахнувся від суперника та отримав другу жовту картку. А за десять хвилин до кінця наварив Салюк.

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Володимир на рівному місці подарував м'яч Таранусі і щоб той не вийшов сам-на-сам, відверто скосив нападника. Таким чином Чорноморець залишився у меншості, але це не допомогло Оболоні відіграти бодай один гол.

Одесити здобувають другу перемогу в трьох турах та підіймаються на третє місце, але у всіх інших команд ще гра в запасі. У наступному турі Чорноморець прийме Динамо, тоді як на Оболонь чекає бій із Дніпром-1.