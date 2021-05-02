Рух сенсаційно переміг Олександрію і збільшив шанси залишитися в УПЛ: відео

Львівський Рух та Олександрія зустрілися у неділю, 2 травня, у рамках 24 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Сенсаційну перемогу здобув львівський клуб.

Рух – Олександрія 2:1

Голи: Притула, 52, Бойчук, 54 – Третьяков, 15

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Команди жваво розпочали поєдинок. Спершу Рух створив загрозу біля воріт Олександрії завдяки вдалій комбінації на правому фланзі. Однак удар Мисика злету Юрій Паньків відбив.

Олександрія майже відразу відповіла дальнім ударом Кирила Ковальця. Бандура впевнено відвів загрозу!

Зовнішньо невимушено Олександрія вийшла вперед на 15 хвилині. Третьяков протягнув м'яч до штрафного львів'ян і віддав передачу на Шастала. Той пробив з меж штрафного, але Бандура відбив м'яч. Першим на добиванні був Третьяков і переправив м'яч у лівий кут.

На 41 хвилині Федорчук з центру поля вивів Притулу на рандеву з Паньківим. Гравець Руху забив гол, однак Притула перебував у положенні поза грою, тому м'яч не зарахували.

Після перерви Рух досить швидко зрівняв рахунок. Львів'яни провели атаку правим флангом. Бойчук отримав передачу у штрафному від Борячука і прострілив на ближню стійку. Там першим на м'ячі був Притула й переграв Паньківа – 1:1.

Вже через якусь мить Юрій Паньків вдруге витягував м'яч з власної сітки воріт!

Борячук став адресатом верхової передачі поряд з володіннями Паньківа. Нападнику Руху намагався завадити Бондаренко, але внаслідок боротьби м'яч опинився у Бойчука. Той обіграв оборонців та покотив м'яч у нижній кут – 2:1!

Пропущені голи активізували Олександрію. На 62 хвилині Мірошниченко класно приєднався до атаки і з правого флангу викотив на Третьякова. Хавбек пробив приблизно з 11 метрів, однак влучив у Бандуру.

На 80 хвилині воротам Бандури загрожував Гречишкін. Півзахисник Олександрії пробив після сумбуру у штрафному Руху, але Бандура забрав м'яч до рук.

Завдяки перемозі Рух набрав 24 очки та піднявся на 10 місце. Тепер львів'яни випереджають на 6 очок Минай, який на останньому місці. Натомість Олександрія комфортно розташувалася на 7 сходинці.

Рух – Олександрія відеоогляд